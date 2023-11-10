Контракт на АЭС: есть ли подвох в строительстве россиянами ТЭЦ в Казахстане, ответил Ашимбаев

Спикер сената сегодня в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что после вчерашней новости о строительстве Россией трех ТЭЦ "под ключ" казахстанцы задались вопросом: "А что наша страна даст взамен?" Поэтому представители СМИ спросили у спикера сената, могут ли россияне за озвученную услугу попросить контракт на строительство АЭС.

Маулен Ашимбаев заявил, что так вопрос ставить нельзя.

"Вопрос так не стоит, вопрос так не надо рассматривать. Вопросы АЭС – это отдельный вопрос и здесь, как отметил глава государства, будет общенациональный референдум, и наши граждане будут сами решать – нужно ли нам строить АЭС. Если наше граждане решат, что нам нужна АЭС, будут тогда конкурсы и процедуры, все будет прозрачно, все будет открыто. Поэтому ни в коем случае не нужно увязывать эти два вопроса", – сказал он.

В целом, по его словам, вопрос строительства и модернизации ТЭЦ актуален для Казахстана.

"Мы должны модернизировать большое количество ТЭЦ, во всех областях, во всех городах, поэтому, если на несколько ТЭЦ придут инвесторы, которые будут в соответствии с законодательством нашей страны инвестировать, модернизировать и строить новые современные ТЭЦ, то, я думаю, в этом направлении нужно, конечно же, поддерживать такого рода инициативы.

Нам нужно модернизировать сегодня ТЭЦ по всей стране, вы говорите о трех ТЭЦ – это очень небольшое количество во всем объеме работы, которую нам нужно будет проводить", – резюмировал спикер сената.

Напомним, вчера вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Также глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

Между тем Алмасадам Саткалиев также рассказал, претендует ли российская сторона на контракт на строительство АЭС взамен построенным в Казахстане ТЭЦ.