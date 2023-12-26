Казахстан и Россия подписали соглашения о строительстве трех ТЭЦ

Подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане - документы подписали в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург, передает 24.kz.

Новые ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске, отметили корреспонденты телеканала.

Подрядчик – российская компания "ИНТЕР РАО-Экспорт".

"Данный проект позволит усилить нашу энергосистему, увеличить ее надежность, а также дополнительно порядка более 1 гигаватта прирост нашей генерационной мощности. Финансирование со стороны российских банков. Данное финансирование будет привлечено на период порядка 15 лет по очень конкурентной процентной ставке и будет субсидироваться российским правительством. Кредит будет в рублях на долгосрочную перспективу", – заявил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Строительство трех ТЭЦ российской компанией в Казахстане

9 ноября вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

"Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии. Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей.

На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – говорил Алмасадам Саткалиев.

При этом 10 ноября спикер сената Маулен Ашимбаев комментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.