Отмена госконтроля цен в Казахстане: ситуацию прокомментировал глава Минторговли

Глава Минторговли и интеграции Арман Шаккалиев сегодня в кулуарах сената высказался об информации про отмену госконтроля за сельхозпродукцией, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев внес ясность в информацию о якобы отмене госконтроля за сельхозпродукцией.

"Не отменяется никакой госконтроль, отменяется элемент этого контроля, который на сегодняшний день неактуален в связи с тем, что функции переданы нашему министерству, а анализ проводится не путем опроса", – сообщил он.

Напомним, в конце декабря Министерство торговли и интеграции сообщало, что планирует отказаться от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

По словам министра, отменяется именно этот механизм.

"Почему он отменяется? Во-первых, потому что уже себя изжил, эта работа на более качественном уровне проводится. Во-вторых, на сегодняшний день практика его применения – это порядка более 50 случаев – показала, что мониторинг запоздало осуществляется, то есть цена выросла, а мы еще мониторим. Понимаете, определяем пороги, пределы, потом реагируем. Сейчас это моментально происходит. По анализу счет-фактур мы видим нарушения по 15-процентной наценке", – заявил Шаккалиев.

При этом глава Минторговли заверил, что оно никоим образом не влияло на цены.

"Этот механизм никаким образом на рост цен не влиял, этот механизм фиксировал рост цен, говорил, почему и в каких случаях надо реагировать, но это долго происходило. Мы с вами сегодня в онлайн режиме живем", – подчеркнул министр.

Напомним, в конце ноября в Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. По словам вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции.

При этом отметим, что согласно постановлению “Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров”, в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации: