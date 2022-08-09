Подсолнечное масло продолжает дорожать в Казахстане

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Подсолнечное масло является одним из продовольственных товаров, цены на которые постоянно растут. Как показывают последние данные, его подорожание не остановилось даже с учетом роста производства. Как выросло в цене подсолнечное масло, рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане наблюдается постоянное подорожание многих продовольственных товаров. Подсолнечное масло не является исключением и тоже подвержено росту цен. Более того, этот продукт стабильно дорожает уже больше двух лет.

В этом плане июль 2022 года продолжил эту тенденцию. Несмотря на постоянно увеличивающиеся объемы отечественного производства, цены на подсолнечное масло продолжают расти.

Сколько произвели подсолнечного масла

По данным аналитиков, за первое полугодие объемы производства подсолнечного масла достигли 235 тысяч тонн – это на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На нерафинированное подсолнечное масло пришлось 160 тысяч тонн, а на рафинированное – 75 тысяч тонн.

Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе почти половина объема производства пришлась лишь на Восточно-Казахстанскую область – 78,1 тысяч тонн нерафинированного и 33,6 тысяч тонн рафинированного подсолнечного масла.

Значительные объемы производства нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тысячи тонн) и Костанайскую (9,1 тысячи тонн) области, а рафинированного – на Шымкент (24,2 тысячи тонн) и Алматы (10,4 тысячи тонн).

Инфографика: energyprom.kz

Казахстанские производители подсолнечного масла за январь-май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт, соответственно, пришлось 16,5%. По сравнению с январем-маем прошлого года объем производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%.

Вместе с тем объемы реализованного масла на внутреннем рынке составили лишь 143,8 тысячи тонн, что всего на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, составив 92,4 тысячи тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Как подорожало подсолнечное масло

На фоне увеличившегося объема собственного производства и экспорта подсолнечного масла за рубеж, стоимость его на внутреннем рынке продолжает расти.

По итогам июля 2022 года подсолнечное масло в РК подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%. Цены по сравнению с июлем 2021 года выросли на 11,6%. Это не так много, если сравнивать с прошлыми показателями.

Например, прошлогодний июль тогда показал рост цен сразу на 65,8% по сравнению с предыдущим, 2020-м, годом.

Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее даже "незначительное" подорожание может сильно повлиять на покупательскую способность казахстанцев, а особенно тех, кто входит в категорию социально-уязвимых слоев населения.

Напомним, для облегчения финансового положения казахстанских семей из этих категорий, в столице Казахстана планируют ввести специальные продовольственные карточки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982362-podsolnechnoe-maslo-nesmotrya-na-rost-proizvodstva-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/