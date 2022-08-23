Рост цен в Казахстане затронул и сливочное масло

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Инфляция в Казахстане задела и сливочное масло, причем рост цен совпал с заметным сокращением собственного производства. О том, как подорожало масло в стране, рассказали аналитики EnergyProm.

В Казахстане не только подсолнечное масло выросло в цене: как отмечают аналитики, вслед за ним дорожает и масло сливочное. Причем цены растут одновременно с увеличением спроса и сокращением собственного производства.

Так, в Казахстане за январь-июль текущего года было произведено 13,9 тыс. тонн сливочного масла. Это на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в прошлом году, наоборот, производство показало рост на 31,9%.

Инфографика: energyprom.kz

На фоне сокращения производства казахстанские производители сливочного масла не смогли обеспечить такой же уровень спроса на товар, как в прошлом году. С января по май они обеспечили лишь 71% спроса, против 83,6% в 2021 году.

При этом заметно вырос импорт – сразу на 83,5% за год, а вместе с ним увеличилась и доля импортеров на рынке – с 16,4% до 29%.

Реализация сливочного масла на внутреннем рынке РК выросла на 19,9%, до 12,5 тыс. тонн, за январь-май 2022 года. Экспорт за аналогичный период сократился почти в 4 раза, до незначительных 541,5 тонны.

Инфографика: energyprom.kz

Как выросли цены на масло в Казахстане

На фоне сокращения собственного производства и увеличения объемов импортной продукции заметно выросли и цены внутри страны. Так, стоимость несоленого сливочного масла только за июль выросла на 1,2%, с начала года рост составил 14,7%, а по сравнению с июлем 2021 года – 17%.

Инфографика: energyprom.kz

Сильнее всего сливочное масло подорожало в Мангистауской области – сразу на 29% с начала года. Следом идут Шымкент и Жамбылская область – там цены выросли на 26,7% и 26,4% соответственно.

Самое незначительное подорожание было зафиксировано в Нур-Султане (на 3%), Алматы (на 5,6%) и Павлодарской области (на 7,2%).

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, средняя по стране розничная стоимость сливочного масла в июле текущего года достигла 3,3 тыс. тенге за килограмм. Впрочем, цены, в зависимости от региона, могут варьироваться от 2,7 тыс. тенге в Павлодаре до 4,3 тыс. тенге – в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984403-rost-tsen-v-kazahstane-zatronul-i-slivochnoe-maslo/