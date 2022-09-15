Более чем на 25% подорожала курятина за год в Казахстане

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Рост цен на курятину совпадает с ростом собственного производства в стране и увеличившемся спросом среди населения. О том, как за год подорожало мясо птицы, рассказали аналитики Energyprom.

С января по июль текущего года в Казахстане было произведено мяса птицы на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, а мороженного мяса птицы – на 0,1% больше.

Большая часть продукции была изготовлена в Алматинской и Акмолинской областях. Так, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего и 18,6% мороженого мяса птицы, а в Алматинской – 16,6% и 50,6% соответственно.

Всего же в Казахстане за первые полгода было произведено:

75 901 тонн – мороженного мяса птицы;

64 172 тонн – свежего и охлажденного мяса птицы.

Инфографика: energyprom.kz

На фоне увеличения производства в Казахстане наблюдается и повышенный спрос на курятину. Например, только за 4 месяца 2022 года на внутреннем рынке было продано более 129,5 тыс. тонн курятины. Это на 10,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

На этом все не остановилось, и за первые полгода объем реализации в целом мяса птицы на внутреннем рынке составил 196,8 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Между тем заметно сократился импорт мяса – на 6% (до 58,7 тыс. тонн).

Всего же отечественным компаниям удалось обеспечить спрос на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1%, против 68,9% – годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Цены на мясо птицы растут

Цены на птицу следуют логике рынка – с ростом спроса начинает дорожать и товар. Так, по итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год. В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка – на 28,5%, грудка – на 29,3%, голень и бедро – на 29,5%.

В региональном разрезе цены на мясо птицы сильнее всего ударили по карманам жителей Мангистауской области – рост за год составил сразу 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская и Павлодарская области – здесь цены выросли в среднем на 37,8% и 35,2% соответственно.

Меньше всего стоимость кур выросла в Карагандинской области – всего на 15% за год.

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, средняя цена в августе текущего года за килограмм мяса птицы установилась в районе 1,3 тыс. тенге, а килограмм куриных окорочков – около 1,2 тыс. тенге.

Впрочем, в зависимости от региона цены могут заметно отличаться. Так, самая высокая стоимость мяса кур была зафиксирована в Актау – 1 584 тенге за килограмм, а самые дорогие окорочка в Туркестанской области – 1 372 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на мясо птицы не является неожиданным. Ранее аналитики заявляли, что цены на мясо, в том числе и на куриное, не снижались уже более шести лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987943-bolee-chem-na-25-podorozhala-kuryatina-za-god-v-kazahstane/