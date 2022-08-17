В Казахстане резко подорожала мука

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вслед за ростом цен на сахар в Казахстане начал дорожать и другой социально-значимый продовольственный товар – мука. При этом объемы собственного производства растут. Как сильно выросла стоимость муки, рассказали аналитики EnergyProm.

2021 год показал резкое снижение производства муки в стране. За весь год производство составило 3 млн тонн – это на 10,3% меньше, чем было в 2020 году.

Однако с начала 2022 года ситуация начала выправляться: с января по июнь отечественные мукомолы произвели товара на 1,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем производства муки пришелся на Костанайскую область, которая произвела 552,4 тыс. тонн – рост за год составил 7,4%.

В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская область – 164,5 тыс. тонн (рост на 10% за год), и Шымкент, который хоть и попал в тройку лидеров (было произведено 141,5 тыс. тонн муки), но все же показал снижение производства на 14,9% за год.

Инфографика: energyprom.kz

Мука уходит на экспорт

Мука дорожает не первый месяц: ранее мы писали о том, что рост цен происходит на фоне ее вывоза за границу. Чтобы не допустить дальнейшего ее подорожания, в Минсельхозе приняли решение ограничить ее экспорт. Однако, как показывают последние данные, ситуация не сильно изменилась.

Несмотря на тот факт, что отечественные поставщики обеспечили спрос на муку на 98,9%, увеличились не только объемы ее экспорта за границу, но и также импорта.

Так, в страну завезли в 2,4 раза больше муки, чем за аналогичный период в прошлом году – это порядка 14,4 тыс. тонн. На экспорт было отправлено 764,7 тонн муки – это сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 58,1% от ресурсов.

В то же время на внутреннем рынке муки стало меньше – ее объемы сократились на 21,3%, до 551,7 тыс. тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Куда уходит казахстанская мука:

Узбекистан – 158 тыс. тонн муки ( на 17,6% больше, чем годом ранее);

муки ( больше, чем годом ранее); Туркменистан – 21 тыс. тонн (рост составил 110% );

(рост составил ); Таджикистан – 17,9 тыс. тонн ( на 5,3% больше);

( больше); Россия – 12,2 тыс. тонн (рост – 53%).

В страны, не входящие в СНГ, отправили 552 тыс. тонн муки на сумму 223,7 млн долларов. Практически весь экспорт пришелся на Афганистан – 551,5 тыс. тонн, что на 47,1% больше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Мука дорожает для казахстанцев

На фоне увеличившегося экспорта происходит и подорожание муки на внутреннем рынке. В июле текущего года цены на муку выросли на 36,6% за год. Стоимость килограмма муки первого сорта в среднем по стране составила 225 тенге, а высшего сорта – 343 тенге.

Для сравнения, в июне цены были значительно ниже. Тогда первый сорт стоил в среднем 214 тенге, а высший – 332 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

Сейчас же самые высокие цены на муку высшего сорта наблюдаются в столице Казахстана. Там за килограмм просят 424 тенге. Второе место занял Шымкент – 395 тенге за килограмм. Замыкает тройку антилидеров Тараз – там за килограмм муки высшего сорта просят в среднем 385 тенге.

Тем временем Павлодар отметился самыми низкими ценами на муку высшего сорта – всего 222 тенге за килограмм, а Петропавловск низкой стоимостью муки первого сорта – 145 тенге за килограмм. Для сравнения, самая дорогая мука первого сорта продается в Кунаеве (бывший Капшагай) – там за килограмм просят около 296 тенге.

Инфографика: energyprom.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983518-v-kazahstane-rezko-podorozhala-muka/