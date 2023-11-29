Отменить предельные цены на основные товары питания в Казахстане предложила вице-министр
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В Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. С таким предложением сегодня выступила вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, передает сайт телеканала КТК.
В Казахстане цены на социально значимые продукты питания могут стать свободными. Сегодня вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова выступила с предложением отменить предельные цены на основные товары питания и прекратить госорганам отслеживать их стоимость.
Чиновница заявила, что контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции.
"Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары в два этапа. Речь идет об отказе от установления предельных и пороговых цен. С первого полугодия 2024 года предлагается отказаться от предельных цен на девять товаров, где имеется 100%-ное отечественное производство. С июля 2025 года – на остальные 10 товаров", – заявила вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.
Таким образом, профильное ведомство уже со следующего года предлагает пустить в свободное плавание цены на соль, муку, макароны, гречневую крупу, рис, хлеб, молоко, картофель и яйцо, а позже и все оставшиеся продукты из списка социально значимых.
Чтобы не было резкого роста цен, контроль за соблюдением 15%-ной торговой надбавки Минторговли намерено сохранить, а административную ответственность за ее превышение – ужесточить.
Бижанова подчеркнула, что эту инициативу уже поддержали в Администрации президента. Сейчас предложение рассматривают в мажилисе.
Источник: КТК
Отметим, согласно постановлению “Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров”, в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:
- Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
- Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом".
- Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
- Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
- Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.
- Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
- Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
- Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
- Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
- Лук: здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук.
- Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
- Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
- Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
- Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
- Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
- Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
- Кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
- Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%.
- Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048292-otmenit-predelnye-tseny-na-osnovnye-tovary-pitaniya-v-kazahstane-predlozhila-vitse-ministr/