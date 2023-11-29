Отменить предельные цены на основные товары питания в Казахстане предложила вице-министр

В Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. С таким предложением сегодня выступила вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, передает сайт телеканала КТК.

В Казахстане цены на социально значимые продукты питания могут стать свободными. Сегодня вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова выступила с предложением отменить предельные цены на основные товары питания и прекратить госорганам отслеживать их стоимость.

Чиновница заявила, что контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции.

"Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары в два этапа. Речь идет об отказе от установления предельных и пороговых цен. С первого полугодия 2024 года предлагается отказаться от предельных цен на девять товаров, где имеется 100%-ное отечественное производство. С июля 2025 года – на остальные 10 товаров", – заявила вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.

Таким образом, профильное ведомство уже со следующего года предлагает пустить в свободное плавание цены на соль, муку, макароны, гречневую крупу, рис, хлеб, молоко, картофель и яйцо, а позже и все оставшиеся продукты из списка социально значимых.

Чтобы не было резкого роста цен, контроль за соблюдением 15%-ной торговой надбавки Минторговли намерено сохранить, а административную ответственность за ее превышение – ужесточить.

Бижанова подчеркнула, что эту инициативу уже поддержали в Администрации президента. Сейчас предложение рассматривают в мажилисе.

Источник: КТК

Отметим, согласно постановлению “Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров”, в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации: