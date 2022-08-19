Как сильно подорожал сахар в Казахстане за год

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На общем фоне роста цен в Казахстане особенно выделяется один продукт, который дорожает больше всего – сахар. Как за год изменились на него цены, рассказали аналитики EnergyProm.

Цены на сахар в Казахстане растут постоянно. Подорожание не остановило ни запрет на вывоз готовой продукции за границу, ни даже увеличение собственного производства.

Так за январь-июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тыс. тонн сахара – на 9% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем производства традиционно пришелся на Жамбылскую область – 96 тыс. тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объема производства по РК составила 64,3%, против 60,3% годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с тем с января по май 2022 года в страну завезли всего 63,5 тыс. тонн иностранного сахара – это на 38,9% меньше, чем годом ранее. Впрочем, это неудивительно, ведь один из главных поставщиков сахара в Казахстан – Россия, которая в 2022 году также запретила вывозить сахар за границу.

Таким образом, объем реализации на внутреннем рынке уменьшился на 25,6%, до 147,7 тыс. тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Откуда завозится сахар в Казахстан

С января по июнь текущего года в страну было завезено порядка 210,6 тыс. тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии на сумму 126,4 млн долларов.

Стоит отметить, что в этом году Казахстан денег заплатил больше – на 15,3%, а вот завез сахара меньше – на 11,3%.

Из стран СНГ Казахстан завез 65,3 тыс. тонн сахара и сахарозы – на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на Россию – всего 62,4 тыс. тонн, что на 42,5% меньше прошлогодних показателей.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 145,3 тыс. тонн сахара – на 23,9% больше, чем годом ранее. Здесь основной объем пришелся на Бразилию – 107,7 тыс. тонн, годовой рост составил 24,1%.

Инфографика: energyprom.kz

Как выросли цены на сахар

В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге – это сразу на 86,6% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что из-за ажиотажного спроса сахар по такой цене иногда бывает сложно найти – существуют подтвержденные факты, когда его цена могла достигать 750-800 тенге за килограмм.

Ситуацию осложняют также и факты незаконного повышения цен среди предпринимателей и поставщиков.

Тем не менее, если исключить данные факты, то цена за килограмм сахара в среднем составляет 537 тенге, однако он продолжает дорожать.

Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области – сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область – там цены выросли на 115,3% и 93% за год соответственно. Наименьший рост цен был отмечен в столице – лишь на 58,3% за год.

Инфографика: energyprom.kz

На текущий момент дороже всего сахар обходится жителям Алматы – здесь килограмм в среднем стоит 581 тенге. Следом идут Кунаев (бывший Капшагай) со средней ценой в 555 тенге за килограмм, и Атырау – 554 тенге.

Самая низкая цена на сахар была зафиксирована в Актобе – в среднем 449 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983964-kak-silno-podorozhal-sahar-v-kazahstane-za-god/