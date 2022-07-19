В Казахстане подорожало молоко

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Как и многие другие продукты питания, рост цен в Казахстане затронул и молочную отрасль. О том, как сильно выросло в цене молоко, рассказали аналитики EnergyProm.

Инфляция в Казахстане каждый месяц бьет рекорды. Например, в июне текущего года месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет. Как правило, сильнее всего дорожают продовольственные товары. Не стала исключением и молочная продукция.

По данным аналитиков, цены на питьевое молоко по итогам июня текущего года выросли на 2,4% за месяц, на 17,2% с начала года и на 21,5% за год.

Для сравнения, в 2021 году последний показатель составлял всего 9,5%.

Инфографика: energyprom.kz

Рост цен на молоко совпал с заметным сокращением собственного производства в стране.

Так, производство жидкого обработанного молока и сливок за январь-май текущего года составило 235,3 тыс. тонн — на 7% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, это первое снижение показателя за аналогичный период после шести лет непрерывного роста.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с тем заметно упал и экспорт казахстанской молочной продукции за границу и реализация ее на внутреннем рынке. Так, объем реализации на внутреннем рынке сократился на 3,7%, до 192 тыс. тонн, а экспорт упал почти вдвое – до 5,6 тыс. тонн.

Импорт, напротив, заметно вырос – с 7,8 тыс. тонн до 8,1 тыс. тонн. В результате доля завезенных молока и сливок увеличилась с 3,7% до 4,1% от ресурсов. Отечественные производители обеспечили 95,9% спроса, так что продовольственная безопасность, несмотря на сокращение производства, была сохранена.

Инфографика: energyprom.kz

На фоне роста цен наметилось небольшое сокращение потребления молочной продукции населением страны. Так, в первом квартале 2022 года на душу населения приходилось 3,5 литров сырого молока – это на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

В то же время потребление сливок, наоборот, выросло в полтора раза, однако в цифровом значении это всего лишь 47 миллилитров в среднем на душу населения.

Также отличаются объемы потребления молока в разрезе местности. Сельское население Казахстана значительно чаще пьет сырое молоко, чем горожане.

Так, в городской местности в первом квартале 2022 года потребление составляло 1,73 литра сырого молока в среднем на душу населения, в сельской местности — сразу 6,04 литра.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979186-v-kazahstane-podorozhalo-moloko/