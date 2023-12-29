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Цены на ряд основных товаров питания перестанут регулировать в Казахстане

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Яйца на прилавке
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство торговли и интеграции планирует отказаться от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К 1 полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 9 продтоварам (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1 категория), по которым наблюдается устойчивое 100% отечественное производство", – говорится в публикации.

В министерстве отметили, что к 2025 году запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен по еще 10 продовольственным товарам: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый – сахар-песок), по которым импортозамещение составит порядка 100%.

Согласно постановлению “Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров”, в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

  • Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
  • Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом".
  • Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
  • Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
  • Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.
  • Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
  • Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
  • Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
  • Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
  • Лук: здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук.
  • Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
  • Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
  • Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
  • Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
  • Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
  • Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
  • Кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
  • Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%.
  • Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.

Напомним, в конце ноября в Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. По словам вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции.

Между тем накануне сообщалось, что годовой рост цен на основные продукты питания в Казахстане значительно меньше инфляции в стране – всего 3,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2053323-tseny-na-ryad-produktov-perestanut-regulirovat-v-kazahstane/

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