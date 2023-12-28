Как изменились цены на основные продукты питания в 2023 году в Казахстане

Годовой рост цен на основные продукты питания в Казахстане значительно меньше инфляции в стране – всего 3,4%. Сколько они в среднем стоят в предновогоднюю неделю, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября годовая инфляция в Казахстане составила 10,3%. Продукты питания при этом за год подорожали на 9,2%.

Напомним, что инфляция это средний рост цен на 508 товаров и услуг, имеющих наибольший удельный вес в потребительских расходах казахстанцев. 160 позиций этого списка занимают продовольственные товары.

В Казахстане также утвержден список из 19 социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые регулируются государством и еженедельно проверяются компетентными органами.

На сколько подорожали основные продукты питания

В результате, согласно данным Бюро национальной статистики, основные продукты питания за год подорожали всего на 3,4%. При этом с начала декабря и за последнюю неделю (с 19 до 26 декабря) средние цены на них не изменились.

Но в разных регионах страны цены на СЗПТ растут неравномерно. Так, например, за год они больше всего выросли в Жезказгане – на 11,1%, а вообще не изменились в городе Қонаев.

За последнюю неделю, несмотря на отсутствие изменений в среднем по стране, основные продукты питания подорожали в Костанае (на 0,2%), Усть-Каменогорске (на 0,1%), Талдыкоргане (на 0,2%), Таразе (на 0,1%) и Туркестане (на 0,3%).

А подешевели – в Актау (на 0,2%), Кызылорде (на 0,2%) и Уральске (на 0,1%).

Что сильнее всего подорожало за год

Также неравномерно дорожают сами социально значимые продовольственные товары. Например, за год сильно подорожала белокочанная капуста (на 45,6%), а также шлифованный круглозерный весовой рис (на 39,5%).

Двузначным ростом цен также отметились: столовая морковь (на 16,1%), кефир жирностью 2,5% в мягкой упаковке (на 13,5%), куриные яйца I категории (на 13,4%), сливочное масло (на 13,3%) и пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке (на 13,3%).

Меньше, но тоже за год подорожали: творог жирностью 5-9% (на 9,2%), лопаточно-грудная часть говядины с костями (на 8,5%), весовые рожки (на 7,9%), поваренная пищевая соль (на 6,1%), куриные окорочка (на 3,1%) и формовой хлеб из пшеничной муки I сорта (на 2,5%).

Их рост компенсировали подешевевшие продукты питания. Такие как: пшеничная мука I сорта (на 1%), картофель (на 11,5%), репчатый лук (на 14%), сахарный песок (на 15,8%), подсолнечное масло (на 18,1%) и весовая гречневая крупа (на 38%).

Изменение цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане. Инфографика: NUR.KZ

Средняя стоимость социально значимых продовольственных товаров на 26 декабря 2023 года между тем составляет:

сливочное масло – 3 931 тенге за килограмм; лопаточно-грудная часть говядины – 2 512 тенге за килограмм; творог жирностью 5-9% – 2 116 тенге за килограмм; куриные окорочка – 1 280 тенге за килограмм; подсолнечное масло – 738 тенге за литр; яйца I категории – 541 тенге за десяток; шлифованный круглозерный рис – 484 тенге за килограмм; кефир жирностью 2,5% в мягкой упаковке – 419 тенге за литр; сахарный песок – 401 тенге за килограмм; пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке – 385 тенге за литр; весовые рожки – 319 тенге за килограмм; весовая гречневая крупа – 316 тенге за килограмм; пшеничная мука I сорта – 239 тенге за килограмм; хлеб из пшеничной муки I сорта – 187 тенге за килограмм; столовая морковь – 168 тенге за килограмме; белокочанная капуста – 147 тенге за килограмм; картофель – 136 тенге за килограмм; репчатый лук – 106 тенге за килограмм; поваренная пищевая соль – 67 тенге за килограмм.

Цены также могут разниться в зависимости от региона и даже продавца. Напомним, что на днях мы подсчитали, на сколько выросла стоимость популярных продуктов питания для новогоднего стола в одном из онлайн-супермаркетов Алматы.