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Спор с Польшей возник из-за поставок казахстанской нефти в Германию через Россию

Опубликовано:

Нефтепровод
Трубопровод. Иллюстративное фото: wolv/Getty Images

В Минэнерго прокомментировали спор с Польшей о поставках казахстанской нефти из РФ в Германию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На днях в польском издании Biznes Alert была опубликована статья под названием "Спор с Польшей о поставках казахской нефти из России в Германию может закончиться санкциями". В ней авторы утверждали, что польская сторона подвергла критике поставки нефти через РФ.

Как пишут авторы материала, Польша утверждает, что нефть, поставляемая по нефтепроводам в Россию, физически может быть российской, хотя и классифицируется как казахстанская. Якобы в ходе лабораторных исследований польские специалисты установили, что нефть, поступающая по нефтепроводу "Дружба" и классифицируемая как "казахстанская", по своим химическим свойствам соответствует российской смеси REBCO, хотя нефть из Казахстана, поступающая в нефтепорт, отличается от нее.

Издание также отмечает, что под санкции Евросоюза попадают поставки физически российской нефти, поставляемой по северной ветке нефтепровода "Дружба" по просьбе Польши и Германии, которые заявили об отказе от этого источника. На поставки, классифицируемые как казахстанские, эти ограничения не распространяются.

В пресс-службе Минэнерго РК заявили, что с июня 2022 года компания "КазМунйГаз" в отношении казахстанской нефти, проходящей транзитом через Россию, кроме системы КТК, и поставляемой на международные рынки, внедрила новую марку KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), которая отражает нефть именно казахстанского происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что казахстанская сырая нефть KEBCO поступает на рынки ЕС следующим образом: по трубопроводу Атырау-Самара и трубопроводной системе Транснефти в порт Усть-Луга на Балтийском море или порт Новороссийск на Черном море (в России), затем морским путем в ЕС.

Подчеркивается, что нефть, выходящая из трубопровода, представляет собой смесь казахстанской и российской нефти.

"Казахстанская нефть сопровождается сертификатом происхождения и таможенной декларацией, оформленной в Республике Казахстан. Эти документы используются в качестве источника для подтверждения того, что на другом конце вывозится только то количество нефти, которое поступило в данный трубопровод в Казахстане", - заявили в Минэнерго РК.

Также в ведомстве обратили внимание, что качественные характеристики казахстанской нефти KEBCO, транспортируемой по транспортным системам России через порты Усть-луга и Новороссийск, не изменились и схожи с техническими характеристиками марки нефти URALS.

В этой системе Транснефть обеспечивает стабильность качества и химического состава транспортируемой нефти.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В мае 2022 года ЕС объявил о введении эмбарго (запрета) на импорт российской нефти, который начал действовать с конца того же года.

А в декабре в СМИ появилась информация, что Германия в 2023 году планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В январе уже этого года экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что ведомство получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А через неделю стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Также Акчулаков рассказал, какую цену на нефть Казахстан считает справедливой.

Позднее экс-глава Минэнерго сообщил о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

Между тем в конце марта стало известно, что АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034951-skor-s-polshey-voznik-iz-za-postavok-kazahstanskoy-nefti-v-germaniyu-cherez-rf/

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