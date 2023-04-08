"Спекуляции с ГСМ недопустимы": в правительстве Казахстана обсудили ситуацию с топливом

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Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсудили в правительстве. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Заседание прошло под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что в настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тыс. тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тыс. тонн. Таким образом, общий объем дизеля в текущем месяце составит порядка 750 тыс. тонн, а прогнозное потребление – около 510 тыс. тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.

По данным министра, на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества – 3 163 объекта. Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.

Заседание Координационного центра. Фото: primeminister.kz

Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.

По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю было проанализировано более 3 тыс. заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи. Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимаются меры реагирования.

О ситуации в регионах и принимаемых мерах также доложили заместители акимов Туркестанской области, городов Алматы и Шымкент.

Заседание Координационного центра. Фото: primeminister.kz

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

"Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не "церемониться" и наказывать по всей строгости закона.

"КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", — подчеркнул он.

На заседании также обсужден вопрос подготовки к следующему отопительному сезону.

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По его словам, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%. При этом цена на дизель, как ожидается, поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он.

Он уточнил, что эти нововведения должны вступить в силу 12 апреля.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Позже премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо.

По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

При этом еще летом прошлого года Акчулаков высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Ограничения на продажу дизтоплива

При этом, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель. Отмечается, что его нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Позже в акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дизельным топливом.

Сообщалось, что в мегаполисе наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

"В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива. В настоящее время акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах", – объяснили тогда в администрации города.

Тем не менее вчера в Минэнерго сообщили, что в эти выходные планируется отправка первой партии продукции с Шымкентского НПЗ, на котором досрочно был завершен ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015999-spekulyatsii-s-gsm-nedopustimy-v-pravitelstve-kazahstana-obsudili-situatsiyu-s-toplivom/