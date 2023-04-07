Минэнерго сделало заявление после завершения ремонта на Шымкентском НПЗ

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В предстоящие выходные планируется отправка первой партии продукции с Шымкентского НПЗ, и в первую очередь – в южные регионы страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Министерство энергетики РК провело совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun, а также крупных сетей АЗС (Helios, "Газпромнефть-Казахстан", PetroRetail и Sinooil).

Сообщается, что по состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют более 11 тыс. тонн. Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизтоплива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.

"Вместе с тем, по информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.

Поэтому руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива", – подчеркнули представители ведомства.

При этом отмечается, что в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5 тыс. тонн топлива. Своевременную транспортировку ГСМ обеспечивает КТЖ.

"7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область", – добавили в Минэнерго

Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно 3 тыс. тонн дизтоплива.

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По его словам, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%.

При этом цена на дизель, как ожидается, поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он.

Он уточнил, что эти нововведения должны вступить в силу 12 апреля.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Позже премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо.

По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

При этом еще летом прошлого года Акчулаков высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Ограничения на продажу дизтоплива в Алматы

При этом, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель. Отмечается, что его нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Позже в акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дизельным топливом.

Сообщалось, что в мегаполисе наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

"В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива.

В настоящее время акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах", – объяснили тогда в администрации города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015954-minenergo-sdelalo-zayavlenie-posle-zaversheniya-remonta-na-shymkentskom-npz/