Когда можно ожидать роста цен на бензин и дизель, рассказали в Минэнерго

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

И.о. министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, когда планируется повысить цены на бензин и дизтопливо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, ранее Акчулаков сообщил, что сегодня будет опубликован проект приказа о повышении предельных розничных цен на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане.

По словам министра, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%. При этом цена на дизель поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он.

После этого заявления представители СМИ поинтересовались, когда будут установлены новые предельные розничные цены.

"По закону мы размещаем их на сайте НПА для дальнейшего согласования, что положено по закону. И далее, я думаю, где-то числа 12 они вступят в силу", – заявил Болат Акчулаков.

Добавим, что ранее стало также известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Добавим, что, как сообщается на сайте eGov.kz, портал "Открытые НПА" – это один из компонентов проекта "Открытое правительство", созданный в качестве площадки для обсуждения проектов нормативно правовых актов до момента их согласования в государственных и местных исполнительных органах.

Согласно Законам "О государственных услугах" и "О доступе к информации", государственные органы-разработчики нормативно правовых актов размещают на портале для публичного обсуждения проекты стандартов госуслуг и концепции законопроектов.

"Каждый гражданин может ознакомиться c опубликованными нормативными правовыми документами и внести свои предложения по их улучшению", – подчеркнули специалисты.

Для вашего удобства все доступные к публичному обсуждению проекты нормативно правовых актов на портале разделены по категориям, центральным и местным государственным органам.

В каждом опубликованном нормативном правовом акте содержится информация о его статусе, типе, дате создания и сроке окончания публичного обсуждения. Приложенные к нему документы в виде файлов можно скачать.

"Если у вас есть замечания к какой-либо строке основного содержимого документа, то к каждой из них можно добавить отдельный комментарий. Все комментарии пользователей отображаются в конце страницы.

У вас также есть возможность поставить лайк или дизлайк к проекту нормативно правового акта, таким образом выразив свое мнение по тому или иному документу", – добавили авторы.

Тем не менее, чтобы оставить комментарий на портале, необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться на портале "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015250-kogda-mozhno-ozhidat-rosta-tsen-na-benzin-i-dizel-rasskazali-v-minenergo/