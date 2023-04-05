Ограничения на продажу дизтоплива ввели на некоторых АЗС в Алматы

АЗС. Иллюстративное фото: pexels.com

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дизельным топливом, сообщив, что в городе наблюдается ажиотаж, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В акимате отметили, что в городе функционируют 213 действующих АЗС, а поставки ГСМ осуществляются от трех нефтеперерабатывающих заводов: Шымкентского, Павлодарского и Атырауского.

"С 15 марта текущего года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. За этот период поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тыс. тонн.

На сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тыс. тонн", - говорят в акиамте.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

"В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива.

В настоящее время акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах", - сообщили в администрации города.

В акимате ожидают, что ситуация стабилизируется, когда возобновится производство на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Планируется, что ремонтные работы завершатся в первой декаде апреля этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что планируется поднять цены на бензин марки АИ-92 и 93 и дизельное топливо. Премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера.

После этого жители Алматы и Шымкента пожаловались на то, что дизельное топливо стали отпускать по талонам.

Ранее акимат Алматы уже комментировал ситуацию с нехваткой дизельного топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015494-ogranicheniya-na-prodazhu-diztopliva-vveli-na-nekotoryh-azs-v-almaty/