Казахстанским фермерам разрешат вывезти 20 тыс. тонн лука

Лук. Иллюстративное фото: DBenitostock / Getty Images

В Министерстве сельского хозяйства планируют приостановить действие запрета на вывоз репчатого лука из Казахстана до 28 апреля. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн", – говорится в тексте проекта.

Кроме того, ведомством были разработаны правила распределения количественных квот.

"Распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов", – говорится в приложении к документу.

Отмечается, что после введения в действие правил в системе сформируется количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн. Также объем квоты будут распределять между заявителями до его полного исчерпания.

Публичное обсуждение проекта продлится до 29 марта.

Запрет на экспорт лука в Казахстане

18 января Минсельхоз Казахстана объявил о трехмесячном запрете на экспорт лука. Данное решение было принято, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Тогда отмечалось, что резкое увеличение спроса на лук было связано с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

Кроме того, дополнительное давление на стоимость лука оказали сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – большой объем продукции был испорчен.

Через неделю после введения запрета глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось. Он предположил, что овощ могли вывозить по серым схемам.

В феврале цены на лук в супермаркетах доходили до 400 тенге за килограмм. В Минсельхозе РК объяснили рост цен логистическими вопросами.

В марте цены на лук начали падать – такой вывод сделали аналитики.

А несколько дней назад глава Минторговли сообщил, что в Казахстане не планируют снимать запрет на экспорт лука. Однако он предположил, что, возможно, ведомство рассмотрит квотирование.

По последним данным, репчатый лук и некоторые другие социально значимые продовольственные товары в Казахстане заметно подешевели за прошедшую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013329-kazahstanskim-fermeram-razreshat-vyvezti-20-tys-tonn-luka/