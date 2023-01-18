Экспорт лука из Казахстана приостановили на три месяца

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из Казахстана временно запретили экспортировать лук для того, чтобы стабилизировать цены на него. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК.

"Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него", – говорится в сообщении МСХ.

Отмечается, что ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане – одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

При этом, по информации ведомства, дополнительное давление на стоимость лука также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – где большой объем продукции был испорчен.

"Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт", – подчеркнули в министерстве.

Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше – 315 тыс. тонн в среднем.

По данным акиматов, на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тыс. тонн или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Подчеркивается, что этих объемов достаточно до новых урожаев, а введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.

"Нужно отметить, что в республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге. Кроме того, по данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах.

Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе", – добавили в Минсельхозе.

Отмечается, что для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и так далее.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане неоднократно запрещали или ограничивали экспорт тех или иных продуктов.

Так, 10 января 2022 года был принят запрет на вывоз сельхозпродукции из Казахстана. Тогда на полгода из страны запретили вывозить крупный рогатый скот, овец и коз, а также на три месяца – картофель и морковь. При этом в июле Казахстан продлил запрет на экспорт скота.

В апреле Минсельхоз ввел ограничения на экспорт муки и зерна. А в середине июля стало известно о планах ввести ограничения на вывоз из Казахстана пшеницы, муки и семян подсолнечника.

Кроме того, в марте 2022 года из-за дефицита сахара, который внезапно охватил страну, был введен полугодичный запрет на вывоз сахара из Казахстана.

Добавим, что репчатый лук входит в список социально значимых продовольственных товаров. Их перечень в Казахстане был утвержден в 2010 году и приводится на официальном сайте информационно правовой системы "Адилет".

Всего в данный перечень входит 19 наименований продуктов, таких как мука, хлеб, некоторые виды овощей, сахар, мясо, масло, соль, яйца и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005767-eksport-luka-iz-kazahstana-priostanovili-na-tri-mesyatsa/