Морозы в Узбекистане: жители Ташкента грелись у костров и готовили еду на огне (видео)

Обогрев в Ташкенте. Кадр из видео: t.me/iabajur

Аномальные морозы пришли в Узбекистан, жители столицы вынуждены были согреваться у костров. Горожане, столкнувшиеся с отсутствием света и отопления, позавидовали подготовленным к зиме сельчанам.

В социальных сетях пользователи публикуют кадры из Узбекистана, где местным жителям в минувшие выходные пришлось выходить на улицу и готовить еду на кострах. Такая картина наблюдалась в Ташкенте — столице Узбекистана.

Как пишет "Газета.uz", аномальные морозы пришли в республику 10 января. После стали наблюдаться перебои в подаче электроэнергии и газа. Подчеркивается, если раньше такие проблемы возникали у жителей регионов, то теперь с ними столкнулись и столичные жители.

Жители некоторых массивов в Ташкенте в выходные сидели без света, давление газа было низким, а отопление — слабым.

"Мы выживаем за счет того, что греем воду на еле горящем газе, наливаем ее в баклажки и кладем под одеяло. Надеваем на детей плотную одежду и держим их под одеялами. Про приготовление еды можно и не говорить. Мы пробовали сварить суп, потому что думали, что на таком газе другая еда не приготовится. За шесть часов суп еле-еле сварился", — рассказала о жизни в морозные дни жительница Ташкента.

Она также призналась, что ее соседи, чтобы согреться, посещают ТЦ.

Другая жительница столицы заявила, что завидует жителям сел.

"Потому что у них отключение привычное дело. Про газ, наверное, вообще не думают. Поэтому они готовятся к зиме летом, собирают дрова, уголь и топят их зимой. А у нас нет ни места, ни дров", — сказала женщина.

Некоторые жители отмечали, что на улице было теплее, чем в домах.

Приготовление еды, как отметили корреспонденты, тоже стало большой проблемой — многим пришлось заказывать ее из заведений общепита.

Сегодня, 17 января, хокимият столицы в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что зимние каникулы продлили до 23 января. Уполномоченные органы проконтролируют температурный режим в учреждениях образования.

Напомним, накануне стало известно, что президент Узбекистана также уволил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, а также заместителя министра энергетики Узбекистана Шерзода Ходжаева и главу предприятия "Тепловые электрические станции" Фархода Абдурахманова. Отмечалось, что они провалили подготовку к зимнему периоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005630-morozy-v-uzbekistane-zhiteli-tashkenta-grelis-u-kostrov-i-gotovili-edu-na-ogne/