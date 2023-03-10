Цены на репчатый лук начали падать в Казахстане

Репчатый лук. Иллюстративное фото: pexels.com

Впервые с начала года было зафиксировано снижение стоимости репчатого лука в Казахстане. О том, как изменились цены на него и на другие социально значимые продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

Репчатый лук в 2023 году стал самым быстрорастущим в цене социально значимым продовольственным товаром в Казахстане. Однако за последнюю неделю, то есть с 28 февраля по 7 марта, аналитики Бюро национальной статистики впервые с начала года зафиксировали снижение его средней стоимости – на 0,1%.

Тем не менее в более длительном периоде подорожание по-прежнему остается значительным. Так, рост цен с начала года на данный момент составляет 50,9%, а за год – вовсе 97,7%. Сейчас килограмм лука стоит в среднем 186 тенге.

Помимо лука подешевели и некоторые другие социально значимые продовольственные товары. Так, за неделю стал дешевле сахарный песок (на 0,6%), весовая гречневая крупа (на 0,4%), куриные окорочка (на 0,3%) и пастеризованное молоко жирностью 2,5% (на 0,2%).

В то же время был зафиксирован заметный рост цен на белокочанную капусту – сразу на 1,1%. В годовом разрезе рост составил уже 68,9%.

Таким образом, средние цены на некоторые социально значимые продукты питания на 7 марта установились следующие:

сахарный песок – 454 тенге за килограмм;

за килограмм; весовая гречневая крупа – 473 тенге за килограмм;

за килограмм; куриные окорочка – 1 239 тенге за килограмм;

за килограмм; пастеризованное молоко жирностью 2,5% – 355 тенге за литр;

за литр; белокочанная капуста – 118 тенге за килограмм.

Напомним, не все продукты питания могут считаться социально значимыми. У таких товаров есть свои критерии. Так, например, социально значимым считается только белый сахарный песок, который продается в фасованном и весовом виде. Рафинад, в свою очередь, таковым не считается, а значит цены на него могут быть значительно выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012386-tseny-na-repchatyy-luk-nachali-padat-v-kazahstane/