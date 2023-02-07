Лук по 400 тенге в супермаркетах Казахстана объяснил глава Минсельхоза

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в правительстве глава Минсельхоза объяснил, почему в нескольких крупных супермаркетах Казахстана лук продается по 400 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это связано с кратковременным всплеском, и то, что был ажиотаж. Все мы знаем ситуацию на рынке лука, которая складывается в последний месяц.

В прошлом году мы собрали 1,5 млн тонн лука, из них 1,1 млн только в Жамбылской области. Но из-за того, что у наших соседей была неблагоприятная ситуация – к примеру, в Узбекистане сильные заморозки были – резко увеличился спрос на лук, и его начали вывозить.

Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и в настоящее время ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться", – заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Он добавил, что оптовые цены на лук сейчас составляют 150-200 тенге. "Ценовые всплески" министр объяснил логистическими вопросами, которые, по его словам, в ближайшее время будут урегулированы.

Напомним, что в январе в Казахстане запретили экспорт лука, чтобы этого продукта хватило самим казахстанцам.

Позже в Минторговли заявили, что лук из Казахстана могли вывозить по "серым схемам".

В начале февраля стало известно, что в стране предотвратили вывоз 23-х большегрузов с луком – машины направлялись в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008395-luk-po-400-tenge-v-supermarketah-kazahstana-obyasnil-glava-minselhoza/