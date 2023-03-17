Репчатый лук продолжает дешеветь в Казахстане

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Репчатый лук и некоторые другие социально значимые продовольственные товары заметно подешевели за прошедшую неделю в Казахстане. О том, как изменилась их стоимость, узнали журналисты NUR.KZ.

Последнее время цены на репчатый лук постоянно росли, однако с началом весны произошел переломный момент, и 7 марта аналитики впервые с начала года отметили небольшое снижение цен на него.

Как оказалось, тенденция продолжилась. По данным Бюро национальной статистики, репчатый лук за последнюю неделю, то есть с 7 по 14 марта, успел подешеветь еще на 1,3%. Сейчас килограмм лука в среднем стоит 184 тенге.

Отметим, что за последнюю неделю снижение цен было зафиксировано и на другие социально значимые продовольственные товары:

гречневая крупа – на 2,1% , до 463 тенге за килограмм;

, до за килограмм; картофель – на 0,7% , до 159 тенге за килограмм;

, до за килограмм; сахар – на 0,4% , до 452 тенге за килограмм;

, до за килограмм; соль – на 0,2% , до 64 тенге за килограмм;

, до за килограмм; куриные окорочка – на 0,1%, до 1 239 тенге за килограмм.

Впрочем, несмотря на такое кратковременное снижение цен, за год действительно подешевели только два продукта:

белокочанная капуста – на 43,5% , до 119 тенге ;

, до ; морковь – на 6,8%, до 154 тенге.

Остальные социально значимые продовольственные товары в разрезе года значительно подорожали. И сильнее всего выросла средняя стоимость репчатого лука – на 81,6%.

Но в отличие от него рост цен на некоторые основные продукты питания продолжается до сих пор. Так, например, за последнюю неделю заметно выросла средняя стоимость кефира (на 1,3%) и риса (на 0,9%).

В целом социально значимые продовольственные товары за неделю подорожали на 0,1%, с начала года – на 3,2%, а за год – на 17,2%.

Напомним, репчатый лук стал одним из самых быстрорастущих в цене продовольственных товаров. Даже учитывая текущее снижение, он по-прежнему стоит практически в два раза больше, чем год назад.

Стоит отметить, что рост цен на него не был связан с дефицитом. Ведь ранее казахстанские фермеры жаловались, что на складах много лука, и он даже начал гнить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013249-repchatyy-luk-prodolzhaet-deshevet-v-kazahstane/