Казахстан не планирует снимать запрет на экспорт лука

Лук. Иллюстративное фото: DBenitostock/Getty Images

Глава Минторговли в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане снять запрет на экспорт лука, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин заявил, что таких планов пока нет.

"Мы пока не рассматриваем этот вопрос. Сбор данных показал, что на сегодня по стране - данные Комитета торговли - 68 тыс. тонн (лука - прим. ред.). Вроде нормально. Если это так, то нам на март-апрель нужно 40 тыс. тонн", – заявил он.

По его словам, представители Комитета торговли разговаривают с фермерами по поводу цен, которые они готовы на внутренний рынок дать.

"Тогда будем смотреть, возможно, квотирование будем рассматривать", – добавил глава Минторговли.

Между тем глава МСХ отметил, что в Казахстане производится 1,2 млн тонн лука, при потреблении 300-350 тысяч тонн.

"В четыре раза практически, можно сказать, у нас превышение производства над потреблением. Сейчас мы ситуацию держим на контроле. Мы работаем, делаем баланс. Но решение принимает межведомственная комиссия. Мы этой комиссии показываем производство лука, сколько на остатках, и сколько вывозится. Ситуацию держим на контроле. Вы видите, что за последний месяц ситуация стабилизировалась на лук. Если бы эти решения не были приняты, тогда бы вам пришлось покупать лук по 500 тенге", – объяснил в свою очередь Ербол Карашукеев.

Запрет на экспорт лука

18 января казахстанский минсельхоз объявил о трехмесячном запрете на экспорт лука. Такое решение приняли, чтобы предотвратить массовый вывоз этого овоща из Казахстана и стабилизировать цены на него.

Власти отмечали, что имеющихся объемов достаточно до новых урожаев.

МСХ связало резкое увеличение спроса на лук с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на отечественном рынке.

Также сообщалось, что из-за сильных морозов в январе текущего года в некоторых регионах Казахстана и Узбекистана была испорчена продукция.

Через неделю после введения запрета глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось. Глава ведомства предположил, что овощ могли вывозить по серым схемам.

В феврале сообщалось о резком подорожании лука в супермаркетах - цены доходили до 400 тенге за килограмм. В МСХ объяснили рост цен логистическими вопросами.

В марте цены на лук начали падать - такой вывод сделали аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012820-kazahstan-ne-planiruet-snimat-zapret-na-eksport-luka/