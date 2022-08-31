Токаев поручил оказать гуманитарную помощь Пакистану, пострадавшему от наводнений

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По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана направит гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тыс. долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"По поручению главы государства правительство РК окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере 400 тыс. долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Отмечается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

28 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985553-tokaev-poruchil-okazat-gumanitarnuyu-pomosch-pakistanu-postradavshemu-ot-navodneniy/