Минторговли: Есть подозрения, что лук из Казахстана вывозится по серым схемам

Лук. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Объясняя ситуацию с запретом экспорта лука в Казахстане, глава Минторговли в кулуарах правительства сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов этого овоща, чем сообщалось в сезон. Причиной этого мог стать вывоз лука по серым схемам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выяснилось, что в стране осталось 150 тысяч тонн лука, хотя, естественно, в сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? Причины в том, что на сегодняшний день лук стал очень востребованным товаром. Прежде всего заморозки и похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился, его сейчас нет – это Узбекистан, Пакистан, Россия", – заявил министр Серик Жумангарин.

По его словам, цена лука в Москве сейчас достигает 500 тенге за килограмм, в Узбекистане – 250 тенге, а в Казахстане цена повысилась до 170 тенге.

Жумангарин отметил, что в месяц Казахстану необходимо 30 тысяч тонн лука. При наличии 150 тонн межведомственная комиссия решила запретить экспорт лука на три месяца, чтобы в стране не возникло дефицита.

При этом куда исчезли запасы лука, неизвестно. Минторговли подозревает наличие серых схем.

"Есть подозрения, что он вывозится в том числе и по серым схемам из Казахстана. Я разговаривал с руководителем Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была.

Одновременно в этот же период нами заключены контракты на ранний лук, то есть этого лука нам хватит до апреля месяца.

На ранний лук мы заключили первые договора с Таджикистаном – на поставку 3 тысяч тонн лука. По схеме поставки раннего лука участвуют наши крупнейшие торговые сети – это Magnum, Small, "Анвар", – сообщил Жумангарин.

При этом на рынке, по сообщению министра, есть так называемые спекулятивные настроения – аграрии хотят продавать лук торговым сетям по более высокой цене.

Министр заявил, что повышения цен, которые были с морковью и картошкой, министерство не может позволить. Однако цены на лук все равно могут вырасти.

Добавим, что по данным Бюро национальной статистики в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше – 315 тыс. тонн в среднем.

По данным акиматов, подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тыс. тонн, или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая.

Ранее в Минсельхозе подчеркивали, что этих объемов достаточно до новых урожаев, а введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.

Напомним, сегодня стало известно, что специалисты прогнозируют подорожание овощей в Казахстане. Ожидается, что цены вырастут на лук, капусту, огурцы и помидоры.

В Минсельхозе надеются, что рост цен не будет выше инфляционного коридора, то есть 4-5%. Экономисты же называют менее оптимистичные цифры. Тем не менее, по мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, к концу года продукты подорожают в среднем на 15-20%. Это с учетом того, что не будет сильной засухи или новых геополитических потрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006547-mintorgovli-est-podozreniya-chto-luk-iz-kazahstana-vyvozitsya-po-serym-shemam/