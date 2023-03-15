Стоимость нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с конца 2021 года

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Впервые с 22 декабря 2021 года стоимость нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на биржах, передает РИА Новости.

По состоянию на 21:36 (по времени Астаны) цена майских фьючерсов на нефть Brent падала на 4,71%. Таким образом, стоимость данной марки достигла показателя в 73,8 доллара за баррель, который наблюдается впервые с конца 2021 года.

Что касается цены на нефть WTI, апрельские фьючерсы дешевели на 5,02%, достигнув показателя в 67,75 доллара.

Напомним, в декабре 2021 года мы писали, что цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель.

В середине января 2022 года стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара. А через неделю впервые за последние семь лет достигла 87 долларов за баррель. В конце января цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов.

В феврале 2022 года стоимость данной марки вновь поднялась и стала выше 97 долларов за баррель. В начале марта рост продолжился и баррель нефти Brent вначале торговался за 118 долларов, затем цена выросла до 130 долларов.

В сентябре прошлого года цены на нефть упали до минимума за последние восемь месяцев. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 86,98 доллара за баррель.

В начале марта этого года в СМИ появилась информация о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК. На фоне этих слухов наблюдалось сильное снижение мировых цен на нефть.

Так, поначалу стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,52%, до $82,62 за баррель. Спустя некоторое время котировки восстановились до $82,96, однако были на 2,12% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013066-stoimost-nefti-brent-opustilas-nizhe-74-dollarov-vpervye-s-kontsa-2021-goda/