Цены на нефть резко упали из-за сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК

Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: David McNew/Staff/Getty Images

The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором заявило о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК. Тем не менее Bloomberg, ссылаясь на неназванные официальные источники, опровергло эту информацию.

"Объединенные Арабские Эмираты не планируют выходить из альянса ОПЕК, заявили официальные лица на условиях анонимности", – отметили представители издания.

Ранее The Wall Street Journal написало, что между ОАЭ и Саудовской Аравией наблюдаются разногласия. По словам авторов статьи, на этом фоне Объединенные Арабские Эмираты могут рассматривать возможность выхода из ОПЕК.

"Выход из ОПЕК обсуждался в руководстве ОАЭ в течение многих лет без каких-либо действий, но официальные лица Эмиратов заявили, что недавние разногласия с Саудовской Аравией возродили эту идею", – заявили авторы WSJ, также не называя конкретных источников.

Тем не менее, в Bloomberg подчеркнули, что, если ОАЭ внезапно покинут ОПЕК, это может вызвать политический конфликт не только с Саудовской Аравией, одним из их крупнейших торговых партнеров, но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак.

Однако на фоне слухов о выходе ОАЭ из ОПЕК сильно упали мировые цены на нефть, пишет РБК.

Вчера вечером стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,52%, до $82,62 за баррель. Через 20 минут котировки восстановились до $82,96, однако были на 2,12% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 2,18%, до $76,46 за баррель.

Добавим, что ОПЕК – это Организация стран – экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

Как сообщается на официальном сайте организации, ее миссией является координация и унификация нефтяной политики ее стран-членов, а также стабилизация нефтяных рынков для обеспечения эффективных, экономичных и регулярных поставок нефти.

ОПЕК была основана в Багдаде (Ирак) после подписания соглашения в сентябре 1960 года пятью странами: Исламской Республикой Иран, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой.

Позже к этим странам присоединились Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея, и Конго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011761-tseny-na-neft-rezko-upali-iz-za-soobscheniy-o-vozmozhnom-vyhode-oae-iz-opek/