Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent упала более чем на пять процентов на фоне новой волны заражений COVID-19, передает РБК.

Цена февральского фьючерса на лондонской бирже снизилась до 69,63 доллара за баррель. То есть на 5,3 процента. Такое падение было зафиксировано впервые с начала декабря.

Но позже цена начала снова повышаться и уже к 16:10 часам (по Нур-Султану) стоимость снова поднялась до более 71 доллара.

Причиной падения цены стало вероятное снижение спроса на топливо во всем мире, которое наблюдается на фоне увеличения случаев заболевания новым штаммом "омикрон". ВОЗ с появлением данного варианта выразила опасение, что существующие вакцины могут быть не эффективны против него.

Напомним, китайские ученые опубликовали исследование, в котором заявили, что новый штамм "омикрон" мог передаться человеку от лабораторных мышей. Также специалист из Италии назвал количество антител, необходимое для нейтрализации данного варианта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947572-tsena-nefti-brent-opustilas-nizhe-70-dollarov-za-barrel/