Стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет достигла 87 долларов за баррель

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 87 долларов за баррель.

Согласно данным торгов на 09:43 по времени Нур-Султана, нефть марки Brent выросла на 1,5% и торгуется по 87,38 долларов за баррель.

Накануне стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель.

Как пишет Bloomberg, рост цены на нефть может быть связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма COVID-19 на спрос.

Напомним, страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи нефти в период с мая 2022 и до конца этого года. Начиная с августа прошлого года каждый месяц добыча увеличивалась на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951659-stoimost-nefti-marki-brent-vpervye-za-sem-let-dostigla-87-dollarov-za-barrel/