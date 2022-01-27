Стоимость нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые за семь лет

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Цена нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые за семь лет.

Согласно данным торгов на бирже ICE, в среду вечером, 26 января, стоимость нефти с поставкой в марте поднялась на 2,2%, в моменте превысив отметку в 90,44 доллара за баррель.

Как пишет Lenta.ru, рост цен на нефть ускорился после выхода статистики о запасах в США. Минэнерго США объявило, что их коммерческие запасы нефти увеличились на 2,38 млн баррелей и достигли 416,19 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей – до 247,92 млн баррелей.

Напомним, страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи нефти в период с мая 2022 и до конца этого года. Начиная с августа прошлого года каждый месяц добыча увеличивалась на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953186-stoimost-nefti-brent-podnyalas-vyshe-90-dollarov-za-barrel-vpervye-za-sem-let/