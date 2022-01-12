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Стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель, передает РИА Новости.

По состоянию на 14:22 часов по Нур-Султану стоимость мартовских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 0,32 процента. То есть до 84 доллара за баррель (36,4 тыс. тенге).

Февральские фьючерсы на WTI выросли до 81,66 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такой показатель наблюдается впервые с 10 ноября.

В декабре цена нефти марки Brent упала на пять процентов. Таким образом, стоимость снизилась до 69,63 доллара за баррель. Падение было впервые зафиксировано с начала декабря. Причиной стала волна заболеваемости COVID-19 из-за штамма "омикрон". Однако позже цена стала снова повышаться.

Напомним, страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи нефти в период с мая 2022 и до конца этого года. Начиная с августа прошлого года каждый месяц добыча увеличивалась на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950789-stoimost-nefti-marki-brent-prevysila-84-dollara-za-barrel/