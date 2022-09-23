Цены на нефть упали до минимума за последние восемь месяцев

Нефтехранилища. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась на 3,85% и составила 86,98 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января.

К 20:01 по времени Астаны котировки Brent упали до 85,9 доллара за баррель, впервые с 24 января опустившись ниже 86 долларов за баррель.

Контракты на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 4,4% и на 21:05 по времени Астаны стоили 79,86 доллара за баррель, пишет издание. Ниже отметки 80 долларов за баррель нефть этой марки торгуется впервые с 11 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989402-tseny-na-neft-upali-do-minimuma-za-poslednie-vosem-mesyatsev/