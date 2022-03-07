Стоимость нефти марки Brent превысила 130 долларов за баррель впервые с 2008 года

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По итогам торгов цена нефти марки Brent впервые с 2008 года перешла отметку в 130 долларов за один баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов.

В понедельник, 7 марта, по состоянию на 05:28 по времени Нур-Султана, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% – до 126,12 доллара, пишет РИА Новости.

При этом, по данным торгов, в 02:06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение составляло 130,89 доллара.

Между тем, как следует из данных лондонской биржи ICE Futures, цена нефти марки Brent достигала большего показателя: в 02:02 стоимость барреля достигала 138 долларов. По оценке агентства Bloomberg, цена нефти Brent была еще выше, и на короткий период, после открытия торгов, достигла 139 долларов за баррель.

Отметим, что исторический максимум цены нефти Brent был достигнут в июле 2008 года и составил 147,5 доллара за баррель.

В четверг, 3 марта, сообщалось, что цена за баррель нефти Brent впервые с 2013 года превысила отметку в 118 долларов, при том, что за день до этого ее стоимость превысила отметку в 110 долларов за баррель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959647-stoimost-nefti-marki-brent-prevysila-130-dollarov-za-barrel-vpervye-s-2008-goda/