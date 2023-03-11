Премьер-министр дал поручения по "Алтын Орде" и высказался о сейсмобезопасности в Алматы

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, находясь с рабочей поездкой в Алматы, провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития города, передает официальный Telegram-канал правительства РК.

В ходе совещания отмечалось, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике.

"Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего, следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын Орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.

Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.

Особое внимание глава правительства уделил вопросам сейсмической безопасности. Он отметил, что трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.

По его словам, в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом Алматы следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.

"Необходимо использовать мировой опыт в этих вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", - сказал Алихан Смаилов.

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в Алматы.

Ранее директор Института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев заявил, что после серии землетрясений в Турции и Сирии, Таджикистане и других государствах он хочет успокоить казахстанцев.

По его словам, в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона, который включает в себя Алматы, Алматинскую и Жетысускую области, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. На предстоящей неделе могут ощущаться толчки 3-3,5 балла.

Он добавил, что существует 70% вероятность того, что в этом году не случится разрушительных землетрясений силой 7 баллов и выше.

Также вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города. Он заметил, что в Алматы существует единственный институт, который исторически ведет работу по вопросу проектирования зданий в сейсмической зоне - это Казахстанский НИИ строительства и архитектуры.

"По их экспертизе и те объекты, которые у нас построены в соответствии со строительными нормами, полагаю, что каких-либо оснований для беспокойства сейчас нет. Соответствующие должностные лица этим занимаются и отвечают за свою работу, подписывая документы", - заверил Роман Скляр.

Землетрясения в Турции и Сирии

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Здания обрушились и в соседней с Турцией Сирии.

20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Сообщалось, что они следовали друг за другом с перерывом в три минуты.

Из-за подземных толчков обрушились здания, что привело к гибели десятков тысяч людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012523-premer-ministr-dal-porucheniya-po-altyn-orde-i-vyskazalsya-o-seysmobezopasnosti-v-almaty/