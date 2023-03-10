Ожидается ли в Алматы разрушительное землетрясение в ближайшее время, рассказали сейсмологи

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О том, ожидается ли в Алматы в ближайшее время сильное землетрясение, рассказали специалисты в Институте сейсмологии МЧС Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"После серии землетрясений в Турции и Сирии, Таджикистане и других государствах хочется успокоить наших граждан. В текущем году на территории Алматинского прогностического полигона, который включает в себя Алматы, Алматинскую и Жетысускую области, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. На предстоящей неделе могут ощущаться толчки 3-3,5 балла", – сообщил директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев.

Он отметил, что существует 70% вероятность того, что в этом году не случится разрушительных землетрясений силой 7 баллов и выше. Также он подчеркнул, что в июне-июле будет заседать прогнозная комиссия и будут вноситься корректировки в среднесрочный прогноз.

"Повода для паники у жителей и гостей города нет. Мы должны понимать, что мы живем в сейсмоопасном регионе и должны быть готовы всегда. Прежде всего, необходим комплексный подход. Населению нужно выработать культуру действий при всех видах ЧС и, в том числе, землетрясений", – говорит Сарсенбаев.

На территории Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, по его словам, расположены 47 сейсмостанций. Однако, по мнению директора, на каждую область нужно добавить по 4-5 станций. В прошлом году акимат выделил средства на ПСД на ремонт двух сейсмостанций на территории города, рассказал он.

Даулет Сарсенбаев высказался и о домах, построенных на тектонических разломах в Алматы.

"Ряд объектов, расположенных в Алматы, построен, в том числе, и на разломах, но для этого и есть строительные правила, чтобы здание выстояло при сильном землетрясении. Есть работы по сейсмоусилению зданий. Немаловажный момент не только строительство, но и обслуживание зданий", – говорит Сарсенбаев.

Говорить о том, что разрушительные разрушения случаются раз в сто лет, сообщили в Институте сейсмологии, – преждевременно, так как наука в этой области молода и такие прогнозы делать сложно.

Напомним, что после нескольких разрушительных землетрясений в Турции, повлекших за собой человеческие жертвы, в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.

Кроме того, вопрос сейсмической безопасности также вызвал интерес у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями может столкнуться южная столица в случае сильного землетрясения. Он напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

Тем временем вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города.

Между тем вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы и какие районы наиболее опасны в случае сильного землетрясения.

ДЧС Алматинской области на своем официальном сайте напоминает о порядке действии при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повторится;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи:

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012493-ozhidaetsya-li-v-almaty-razrushitelnoe-zemletryasenie-v-blizhayshee-vremya-rasskazali-seysmologi/