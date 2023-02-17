"Оснований для беспокойства нет": Скляр о сейсмобезопасности зданий в Алматы
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Вице-премьер-министр Роман Скляр на парламентских слушаниях в сенате рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат сената Сергей Ершов отметил, что землетрясения в Турции и Сирии многих шокировали.
"У нас есть такой регион, как Алматы, который подвержен сейсмике. Хотелось бы четко знать как вы оцениваете ситуацию с сейсмобезопасностью в Алматы и какие меры предпринимаются для того, чтобы трагедия как в Турции не повторилась у нас", – поинтересовался он.
В ответ Роман Скляр сообщил, что в Алматы существует единственный институт, который исторически ведет работу по вопросу проектирования зданий в сейсмической зоне – это Казахстанский НИИ строительства и архитектуры.
"По их экспертизе и те объекты, которые у нас построены в соответствии со строительными нормами, полагаю, что каких-либо оснований для беспокойства сейчас нет. Соответствующие должностные лица этим занимаются и отвечают за свою работу, подписывая соответствующие документы", – заверил вице-премьер-министр.
Отметим, что вопрос сейсмобезопасности стал беспокоить жителей Казахстана после того, как на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы.
После в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.
Вопрос сейсмической безопасности вызвал интерес и у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009868-osnovaniy-dlya-bespokoystva-net-sklyar-o-seysmobezopasnosti-zdaniy-v-almaty/