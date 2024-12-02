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Перестановки после убийства в Талгаре: назначен и.о. начальника полиции

Опубликовано:

И.о. начальника УП Талгарского района
Айдар Умаров. Фото: instagram.com/talgar_police/

В Талгарском районе Алматинской области назначен исполняющий обязанности начальника управления полиции. Должность занял Айдар Умаров, передает NUR.KZ со ссылкой на УП Талгарского района.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по приказу министра внутренних дел РК на должность исполняющего обязанности начальника управления полиции Талгарского района назначен подполковник полиции Айдар Абдикеримович Умаров.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Кадровые перестановки произошли и в Департаменте полиции Алматинской области. Глава МВД провел оперативное совещание с руководящим составом. Несколько человек лишились занимаемых должностей.

Начальником ДП Алматинской области назначили Мейрама Абикеева. Его заместителями стали подполковник Акылбек Толеуов и полковник Нуржан Байкулов

Также в Алматинской области назначили новых руководителей двух управлений. Так, начальником управления по борьбе с организованной преступностью стал майор полиции Байжан Сатылганов. Должность начальника управления местной полицейской службы занял подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2195064-perestanovki-posle-ubiystva-v-talgare-naznachen-i-o-nachalnika-policii/

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