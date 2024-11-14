Назначены новые заместители главы департамента полиции Алматинской области

Подполковник полиции Акылбек Толеуов и полковник полиции Нуржан Байкулов назначены заместителями начальника Департамента полиции Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области, приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан подполковник полиции Акылбек Толеуов назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области.

Акылбек Толеуов родился в 1982 году. Он имеет два высших образования: окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина и Академию МВД РК. Службу в органах внутренних дел начал в 2005 году. До настоящего времени занимал пост начальника Управления информатизации и связи в этом же ведомстве.

"При представлении личному составу начальник областного департамента полиции отметил, что современные вызовы требуют от полиции не только высокой сознательности, но и использования инновационных подходов в работе. Вместе с тем, подчеркнул, что внедрение цифровых технологий является важной частью стратегии для повышения эффективности и прозрачности деятельности стражей порядка", - сообщает ведомство.

Также приказом Министра внутренних дел РК полковник полиции Нуржан Байкулов назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области.

Ведомство сообщает, что Нуржан Байкулов родился в 1977 году в Жамбылской области, является магистром экономических и юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году, проработал на различных руководящих должностях. До настоящего времени занимал должность начальника Управления тылового обеспечения Департамента полиции Алматинской области.

"При представлении полковника Байкулова личному составу, начальник ведомства подчеркнул, что главное для полицейского – это любовь к отечеству, высокая сознательность и ответственности за выполнения служебного долга", - сообщается в публикации.

Напомним, мы сообщали о кадровых перестановках в департаменте полиции Алматинской области. Ряд высокопоставленных полицейских были освобождены от занимаемых должностей, среди них - бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров. Вместе с тем недавно майор полиции Байжан Сатылганов был назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области.

Бауржан Аленов был назначен первым заместителем МВД Республики Казахстан 7 октября этого года. Через несколько дней после назначения он приехал в Алматинскую область, к сгоревшему дому семьи погибшего Шерзата Болата - 16-летний подросток, напомним, скончался после потасовки в Талгаре в ночь на 4 октября. Трагедия вызвала резонанс по всему Казахстану.

1 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур Алматинской области и дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.