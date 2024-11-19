Перестановки продолжаются в Алматинской области: назначены полицейские начальники

В Алматинской области назначили новых начальников управления по борьбе с оргпреступностью и управления местной полицейской службы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по согласованию с Министерством внутренних дел РК приказом начальника ДП Алматинской области начальником управления по борьбе с организованной преступностью назначен майор полиции Байжан Сатылганов.

Он родился 18 мая 1989 года в селе Михайловка Кордайского района. В органах внутренних дел служит с января 2012 года. Трудовую деятельность начал с должности помощника участкового инспектора полиции.

Байжан Сатылганов проработал на различных руководящих должностях Департамента полиции на транспорте, а также Департамента полиции Жамбылской области.

Ранее занимал должность начальника отдела полиции района им.Рыскулова Жамбылской области.

"Майор полиции Сатылганов имеет значительные достижения в служебной деятельности, большой опыт и обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, присущими компетентному руководителю", - отметили в ДП Алматинской области.

Также по согласованию с Министерством внутренних дел РК приказом начальника ДП Алматинской области на должность начальника управления местной полицейской службы назначен подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.

Абдунур Тасыбаев. Фото: instagram.com/police_almobl

Он родился в 1975 году в Тюлькубасском районе. Окончил Юридический институт Академии МВД РК.

В органах внутренних дел Абдунур Тасыбаев служит с 1993 года. Проработал на различных руководящих должностях ДП Алматы.

До настоящего времени занимал должность начальника отдела полиции при УП Медеуского района ДП Алматы

"Представляя его коллективу, руководитель ведомства обозначил ключевые задачи и подчеркнул важность открытости, близости к людям и строгого соблюдения норм закона", - уточнили в ДП Алматинской области.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Кадровые перестановки произошли и в Департаменте полиции Алматинской области. Глава МВД провел оперативное совещание с руководящим составом. Несколько человек лишились занимаемых должностей.

Начальником ДП Алматинской области назначили Мейрама Абикеева. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Подполковник Акылбек Толеуов и полковник Нуржан Байкулов были назначены заместителями начальника ДП Алматинской области.