Ерхата Искалиева освободили от должности главы "СК-Фармация"

Ерхат Искалиев досрочно покинул должность главы правления ТОО "СК-Фармация", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

"Полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Минздрава.

По информации на сайте "СК-Фармация", Ерхат Искалиев родился 25 сентября 1976 года в Алматы.

С 1993 по 1998 год учился в Академии Банковского дела и торговли Университета "Братьев Карич". Затем в Академии Юриспруденции - Высшей школе права "Адилет", в Международной Академии Бизнеса (МАБ).

Также окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова и EUROPEAN UNIVERSITY Business School (EU)/International Business School (IBS).

Трудовой путь начал в 1998 году.

С 2008 по 2009 год - президент АО "Казтемиртранс" (дочерняя компания АО "НК Казахстан Темир Жолы").

С 2009 по 2010 год - вице-министр индустрии и торговли.

С 2010 по 2011 год - советник президента АО "Национальная Компания "Казахстан Темир Жолы" по логистике и инвестициям.

В 2015-2016 годах - первый вице-президент ОАО "Объединенная Транспортно-Логистическая Компания".

В 2016-2018 годах - директор Отраслевой дирекции "Транспорт и Логистика" фонда "Самрук-Казына".

С 2018 по 2020 год - председатель подкомитета Транспортной логистики Комитета логистики и перевозок Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Напомним, летом 2020 года разгорелся скандал вокруг "СК-Фармация", когда в социальных сетях появились слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство компании, провести расследование и наказать виновных. В тот же день глава компании Берик Шарип был освобожден от должности, а позднее его задержали. 12 июля его должность занял Ерхат Искалиев.

После его назначения представители "СК-Фармация" опровергли данные о том, что Ерхат Искалиев является родственником Азата Искалиева, занимавшего пост секретаря наблюдательного совета компании.

В августе 2022 года Искалиев ответил на критику, которая поступает в адрес компании. В ноябре того же года стало известно, что поставки жизненно важных лекарств для детей сорвались из-за того, что "СК-Фармация" расторгла договор.