Поставки жизненно важных лекарств для детей сорвались из-за того, что "СК-Фармация" расторгла договор

Склад "СК-Фармации". Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

Казахстанские дети с редкими заболеваниями ждут лекарств, от которых зависит их жизнь. Их готовы закупить и даже деньги выделены из фонда "Қазақстан халқына", но поставки сорвались, передает телеканал "Хабар 24".

Акбаян учится в четвертом классе, но выглядит гораздо младше своих лет из-за редкого расстройства. У нее ахондроплазия – это когда ребенок не растет физически. Девочку уже несколько раз оперировали: установили специальный аппарат для удлинения костей. Благодаря этому она прибавила в росте 15 см. Но, как говорит мама Акбаян, этого недостаточно.

"Одна из американских фармкомпаний выпускает инъекцию для таких случаев. Если ее регулярно вводить, то ребенок с ахондроплазией будет расти как обычный человек. Препарат 10 лет проходил испытания, его эффективность доказали. Вот только он очень дорогой: стоит примерно 800 евро за ампулу. А нам нужен целый курс лечения, рассчитанный на годы. Таких денег у нас нет", – рассказала жительница Астаны Гульгайша Оспанкызы.

У Виктора диагностировали муковисцидоз. Опасное для жизни заболевание поражает экзокринные железы. Как итог – у ребенка проблемы с кишечником и легкими, жить без таблеток и постоянной ингаляции он не может.

"В год и пять месяцев у нас было две остановки сердца, кома, ноги отказали. На тот момент в городе построили хорошую больницу. Врачи-реаниматологи смогли помочь моему ребенку, они оказывали всю медицинскую помощь. Мы там пролежали три месяца", – поделилась жительница Шымкента Вера Смирнова.

Виктор, Акбаян и еще более 40 человек с редкими диагнозами оказались в списке фонда "Қазақстан халқына". Еще весной им обещали помочь с приобретением необходимых препаратов.

Обеспечить закуп должна была "СК-Фармация", у которой с благотворительной организацией подписан меморандум о сотрудничестве. Но в последний момент, когда деньги уже были выделены, компания неожиданно расторгла договор.

"Мы, конечно, были очень сильно ошарашены этой новостью. Когда все практически проделано, здесь осталось дело только за "СК-Фармацией". При этом препараты по муковисцидозу, ахондроплазии никогда в Казахстан не завозились. Впервые. Их не так просто закупить. Казалось бы, деньги есть и можно сразу закупить. Нет!" – сообщила член попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына" Эльмира Алиева.

В "СК-Фармации" рассказали, что основанием для прекращения сотрудничества стали новые поправки в законодательство, согласно которым компании-монополисты теперь являются субъектами специального права.

"Субъектам специального права запрещается заниматься иными видами деятельности, которые предусмотрены законом. "СК-Фармация", как единый дистрибьютор, закупает, доставляет лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС, то есть оказывает услуги только по этим направлениям.

Оказание каких-либо благотворительных услуг для организаций, таких как "Қазақстан халқына", не входит в его деятельность законодательно", – заявила руководитель пресс-службы "СК-Фармация" Айгерим Смаилова.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции подтвердили, что поправки в законодательство действительно внесены. Они призваны регулировать деятельность монополистов, но это не значит, что компании запрещено заниматься благотворительностью.

"Так как услуги для фонда предоставлялись безвозмездно, мы полагаем, что это не предпринимательская деятельность, то есть от этого он доход не получает. В этой связи противоречий законодательству мы не видим. В дальнейшем "СК-Фармация" может заниматься услугами, предоставляемыми фонду, тем более учитывая социальный вопрос", – сообщил руководитель управления АЗРК РК Нуржан Абильгазин.

Он добавил, что "СК-Фармация" могла не расторгать меморандум.

Отмечается, что изначально "СК-Фармация" и фонд "Қазақстан халқына" договорились отработать семь совместных проектов, четыре из которых уже выполнены. В компании обещают, что до конца года обязательно закроют сделку и по трем остальным проектам.

Ранее глава "СК-Фармация" прокомментировал критику в адрес компании о сбоях с поставками лекарств в Казахстан. Ерхат Искалиев заявил, что компания работает в соответствии с требованиями, правилами, корпоративными стандартами, установленными Минздравом. И заказы, и все объемы осуществляются под надзором Министерства здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1995731-postavki-zhiznenno-vazhnyh-lekarstv-dlya-detey-sorvalis-iz-za-togo-chto-sk-farmatsiya-rastorgla-dogovor/