"Нужно исправлять ошибки и прогрессировать": глава "СК-Фармация" о критике компании

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Глава "СК-Фармация" на брифинге в СЦК прокомментировал критику в адрес компании о сбоях с поставками лекарств в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерхат Искалиев сообщил, что к критике относится положительно.

"К критике отношусь с положительной точки зрения, поскольку нужно исправлять ошибки и прогрессировать", – добавил он.

Он подчеркнул, что "СК-Фармация" никогда не была в частной собственности: это дочерняя компания Минздрава.

"Мы работаем в соответствии с требованиями, правилами, корпоративными стандартами, установленными Минздравом. И заказы, и все объемы осуществляются под надзором Министерства здравоохранения.

По поводу того, что было сказано, что лекарства отсутствовали, я хочу сказать, что никто тогда (во время пандемии – прим. ред.) не был готов. Часто говорится, что мы обслуживаем частные аптеки: мы не обслуживаем частные аптеки – мы обслуживаем только медицинские организации и за это несем ответственность. Учет ведется по остаткам, и по всем, то есть полностью, сегодня вопросы сняты.

Единственное, наверное, были какие-то перетоки объемов, какие-то сбои – они возможны, потому что в 10 раз рост был. Сегодня все сделаны выводы, полностью автоматизирован учет остатков, мы быстро реагируем на все вызовы", – заверил Ерхат Искалиев.

Он сообщил, что ежегодно единый дистрибьютор обеспечивает более 2 тыс. медорганизаций, и более 5 млн пациентов являются получателями закупаемых компанией препаратов.

"Часто ставится вопрос, нужна или не нужна "СК-Фармация", на сегодня озвучен объем экономии, который мы осуществили путем полной автоматизации закупа, электронного аукциона.

Второе – сегодня работа по отечественному производству, когда мы предоставляем оффтейк-контракты крупным фармацевтическими отечественным производствам, это дало толчок как раз росту до 50% локализации", – заявил глава "СК-Фармация".

Ранее в докладе он сообщил, что всего за годы работы единым дистрибьютором было сэкономлено 189 млрд бюджетных тенге, а на 2021 год экономия составила 27 млрд тенге. Эти средства, пояснил Искалиев, направляется на дополнительный закуп лекарств.

Ранее, в ходе того же брифинга, Искалиев рассказал, сколько зарабатывает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981940-nuzhno-ispravlyat-oshibki-i-progressirovat-glava-sk-farmatsiya-o-kritike-kompanii/