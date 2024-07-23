Могут ли в Казахстане отказаться от подведомственной Минздраву "СК-Фармации"

На брифинге главу Минздрава спросили, нужно ли отказаться от подведомственной МЗ компании "СК-Фармация", которая занимается лекарственным обеспечением населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила, что отказ от "СК-Фармации" нежелателен.

"(При отказе от "СК-Фармации" - прим. ред.) весь закуп будут проводить местные исполнительные органы. Мы до 2018 года этот опыт имеем, когда все медицинские организации самостоятельно закупают. Во-первых, возможны перебои с поставкой лекарственных средств, во-вторых, с учетом объема, закупаемого единым дистрибьютором, имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств. Если с момента создания "СК-Фармация" посмотреть, там порядка 250-ти млрд тенге была сэкономлена сумма бюджетных средств.

Второй вопрос - сегодня "СК-Фармация" закупают как для стационаров, так и амбулаторное лекарственное обеспечение. По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте. Но для этого нам необходимо совершенствовать цифровые свои инструменты, чтобы весь этот цикл был прозрачным", - ответила глава МЗ Акмарал Альназарова.

Вместе с тем министр добавила, что переформатирование компании "СК-Фармации" все-таки необходимо.

"С переформатированием работы "СК-Фармация", что требуется, абсолютно согласны. С нарушениями согласны - часть из них передали в правоохранительные органы. В целом, расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным. И эта задача перед нами сегодня стоит, мы над ней работаем", - добавила Альназарова.

Напомним, ранее мы писали, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация".

По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом."Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - заявили в Антикоре.

Также сотрудники Антикора выявили, что при закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов - здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок.

Еще в ведомстве подчеркнули, что непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовали необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство.

Стоит отметить, что и ранее ТОО "СК-Фармация" неоднократно оказывалось в центре скандалов.

Летом 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, разгорелся скандал вокруг "СК-Фармация", когда в социальных сетях появились слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство компании, провести расследование и наказать виновных. В тот же день глава компании Берик Шарип был освобожден от должности, а позднее его задержали. 12 июля его должность занял Ерхат Искалиев.

После его назначения представители "СК-Фармация" опровергли данные о том, что Ерхат Искалиев является родственником Азата Искалиева, занимавшего пост секретаря наблюдательного совета компании.

В августе 2022 года Искалиев ответил на критику, которая поступает в адрес компании.

В ноябре того же года стало известно, что поставки жизненно важных лекарств для детей сорвались из-за того, что "СК-Фармация" расторгла договор.

Недавно, в июне этого года, Ерхата Искалиева освободили от должности главы "СК-Фармация".