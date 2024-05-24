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Адилбек Умралиев назначен врио главы Qazaq Air

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Самолет авиакомпании Qazaq Air в небе
Самолет Qazaq Air. Фото: t.me/qazaqair

В АО "Самрук-Қазына" назначили временно исполняющего обязанности председателя правления авиакомпании Qazaq Air – им стал Адилбек Умралиев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"С 21 мая 2024 года в соответствии с решением АО "Самрук-Қазына" временное исполнение обязанностей председателя правления АО "Qazaq Air" возложено на финансового директора – члена правления АО "Qazaq Air" Умралиева Адилбека Джумабаевича", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году Адилбек Умралиев перешел на должность финансового директора – члена правления АО "Qazaq Air" из АО "Самрук-Қазына", где работал в блоке управления активами с 2010 года и входил в кадровый резерв. 

Ранее в 2007-2009 годах работал в АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" и АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". 

Умралиев окончил МГУ имени Ломоносова по прикладной математике и информатике, КазУЭФиМТ по финансам, получил степень МБА в European University Business School по специализации международный бизнес. Он также имеет Airline Management Diploma по программе IATA.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. Тогда же стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

При этом вчера Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления вьетнамской компании SOVICO Group, которая планирует приобрести авиакомпанию Qazaq Air.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2106546-adilbek-umraliev-naznachen-vrio-glavy-qazaq-air/

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