"Не ждали такого маневра": политологи о кандидатуре Олжаса Бектенова на пост премьера

Что казахстанские политологи думают о кандидатуре Олжаса Бектенова, которого выдвинули на должность премьер-министра страны, узнал корреспондент NUR.KZ.

Кандидатура Олжаса Бектенова - выбор очень интересный, считает политолог Талгат Калиев. Он отметил, что кандидат на предыдущих местах работы отличился как "чистоплотный" сотрудник. Бектенов и его родственники не были замешаны в скандалах.

"Олжас Бектенов, во-первых, молод. Во-вторых, не относится к категории работавших в "старом" Казахстане на руководящих позициях. Самое главное, что он не работал в прежнем кабинете министров. Соответственно, свободен от тех стереотипов, которые были присущи всем прежним премьер-министрам.

Он, безусловно, будет перестраивать весь алгоритм работы правительства. Надеюсь, сумеет снизить уровень бюрократизма и снизить объем неэффективного использования бюджетных средств, потому что до этого он работал в Антикоре. Имеет хороший опыт и знает все слабые места, коррупционные риски", - считает Талгат Калиев.

По мнению политолога, Олжас Бектенов сумеет быть эффективным и довольно интересным премьер-министром.

Свое мнение относительно кандидатуры Бектенова высказал и политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале.

"Что я могу сказать? Во-первых, такое ощущение, что президент изучил все обсуждаемые кандидатуры и выбрал вариант, которого там не было. Во-вторых, фигура сильная, я бы даже сказал, жесткая, но к нему только стали привыкать как к главе АП (Администрации президента - прим. ред.), поэтому и не ждали такого маневра.

В-третьих, теперь могут сократить вице-премьеров и переименовать их в помощников премьера. В-четвертых, интрига будет вокруг поста главы АП", - написал политолог Данияр Ашимбаев.

А политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале высказал мнение о том, для чего выдвинули кандидатуру Бектенова.

"Бектенова выдвигают в правительство с очевидной повесткой: решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка. Плюс, набраться публичного политического опыта, а там - как получится", - написал Газиз Абишев.

Напомним, сегодня председатель мажилиса парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

В соответствии с действующим законодательством, глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе сегодня в 15:00.

Олжас Бектенов с апреля прошлого года занимает пост руководителя Администрации президента. До этого он дважды назначался на должность главы Антикоррупционной службы - в феврале и ноябре 2022 года. В разные годы Бектенов работал в Министерстве юстиции, Финансовой полиции, аппарате акима Астаны и Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Но члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

Ранее кресло главы правительства больше двух лет занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Роман Скляр временно стал исполняющим обязанности премьер-министра.