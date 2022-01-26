Арыстангани Заппаров назначен главой департамента полиции Алматинской области

Арыстангани Заппаров. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК

Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

"С учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией президента, бывший заместитель министра Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником Департамента полиции Алматинской области", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня Арыстангани Заппаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел, где он проработал с 2019 года. На этот пост был назначен Ержан Саденов.

Арыстангани Заппаров окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Казахстана. Полковник полиции.

В последние несколько лет работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД, главой департамента полиции Кызылординской области, заместителем министра внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953161-arystangani-zapparov-naznachen-glavoy-departamenta-politsii-almatinskoy-oblasti/