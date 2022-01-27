Марат Тулебаев возглавил полицию Нур-Султана

Марат Тулебаев. Фото: сайт Департамента полиции Северо-Казахстанской области

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Нур-Султана назначен Марат Тулебаев, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Сегодня глава МВД представил его личному составу.

Ранее занимавший эту должность Ержан Саденов вчера был назначен заместителем министра внутренних дел.

Министр отметил, что под руководством Ержана Саденова столичным департаментом полиции достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Тургумбаев поблагодарил Саденова за проделанную работу.

Марат Сагинтаевич Тулебаев родился в 1969 году.

Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области.

В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях Департамента полиции в столице. Работал первым заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области и Нур-Султана.

С 2019 года возглавлял Департамент полиции Северо-Казахстанской области.

Имеет специальное звание генерала-майора полиции.

Ранее также сменился начальник департамента полиции Алматинской области - новым главным полицейским региона стал Арыстангани Заппаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953249-marat-tulebaev-stal-glavoy-departamenta-politsii-nur-sultana/