Василий Скляр возглавил департамент полиции Павлодарской области

Василий Скляр. Фото: личная страница в Facebook

Начальником департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Васильевич Скляр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Сегодня нового руководителя личному составу представил глава МВД.

Василий Васильевич Скляр родился в 1983 году.

В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году - магистратуру Карагандинской академии МВД РК, юрист, магистр права.

Работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции в Павлодаре, оперуполномоченным по раскрытию преступлений, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Северо-Казахстанской области.

В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД Аксу Павлодарской области.

До настоящего назначения руководил управлением полиции Экибастуза.

Имеет специальное звание "полковник полиции".

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что Василий Скляр назначен начальником полиции Экибастуза.

17 января 2021 года стало известно, что глава ДП Павлодарской области Нурлан Масимов освобожден от должности. После чего он обратился к жителям региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953491-vasiliy-sklyar-vozglavil-departament-politsii-pavlodarskoy-oblasti/