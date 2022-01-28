Айдын Кабдулдинов возглавил полицию Северо-Казахстанской области

Айдын Кабдулдинов. Фото: официальный сайт ДП города Алматы

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника ДП Северо-Казахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Личному составу органов внутренних дел СКО нового руководителя представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Айдын Токтарович Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК. Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал на должности заместителя начальника ДП города Алматы.

Ранее возглавлявший полицейское ведомство СКО Марат Тулебаев назначен начальником ДП города Нур-Султан.

Айдын Кабдулдинов, Ерлан Тургумбаев и Кумар Аксакалов. Фото: polisia.kz

Также напомним, что сегодня еще в двух департаментах полиции сменились начальники. Так, Василий Скляр возглавил ДП Павлодарской области, а Серик Джунисбеков был назначен главой департамента полиции ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953575-aydyn-kabduldinov-vozglavil-politsiyu-severo-kazahstanskoy-oblasti/